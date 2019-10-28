خصومة ثأرية.. تفاصيل ضبط المتهمين بقتل صاحب محل طيور في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 متهمين بقتل صاحب محل طيور في مدينة بدر.

تبلغ للمقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر بإطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص بشارع الزلزال بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة صاحب محل طيور، محل ميلاده العياط بالجيزة، متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة عامل لديه بطلق ناري بالقدمين نقل للمستشفى لتلقي العلاج.

كشفت التحريات أن سيارة يستقلها 3 أشخاص توقفت أمام المحل وأطلقا أعيرة نارية عدة قتلت المجني عليه الأول وأصابت الثاني ولاذوا بالفرار.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة للقبض على المتهمين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وذلك إثر خصومة ثأرية بينهما بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد بكري، رئيس مباحث التبين، والمقدم محمد صقر، رئيس مباحث بدر، والنقباء شهاب الشريف ومحمد الدالي وأحمد القاضي وأحمد دراز ومحمد الديب ضباط مباحث القسم من ضبط أربعة أشخاص منهم.

وبمواجهتهم أمام العقيد عزام محمد، مفتش المباحث، بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من أحد معارض السيارات وتوجهوا إلى المجنى عليهم وبحوزتهما أسلحة نارية ثم قاموا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الأسلحة النارية والملابس المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى الترع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.