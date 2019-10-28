انتخابات نادي القضاة.. المستشار "عبده صالح" ينافس على مقعد المستشارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدّم المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام نادي القضاة الحالي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات على مقعد المستشارين.

وانضم المستشار عبده صالح إلى قائمة المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف الذي يخوض الانتخابات على مقعد الرئيس.

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وتقدم بالأوراق 5 مستشارين على مقعد الرئيس؛ و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و16رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة .

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس إدارة النادي، والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.