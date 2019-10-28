أخبار مصر | "الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تصدر بيانًا بخصوص تصريحات وزيرة الصحة حول التكليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت نقابة الأطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشره وغموض محتواه.

وأكدت النقابة خلال بيان رسمي صدر منذ قليل، أن النقابة أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأضاف البيان، لذلك فأنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.