أخبار مصر | المعهد القومي للبحوث الفلكية: وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعهد القومي للبحوث الفلكية: وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الأحد ، وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها تيان يولونج، وبحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

وحضر الافتتاح الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائبا عن الوزير، وشارك في الافتتاح نخبة من قيادات البحث العلمي فى مصر وخاصة في مجال الفضاء ورئيس وكالة الفضاء المصرية، كما شارك ممثلون عن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجهاز الخدمة الوطنية،

وضم الجانب الصينى وفدا رفيع المستوى من إدارة أبحاث الفضاء الصينية ومراصد الفلك الصينية ومعهد شانجشون للضوء وهو المعهد الخاص بتصنيع التلسكوب.