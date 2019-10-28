شكرا لقرائتكم خبر عن إمهال شركات «الإسكان الاجتماعي» 3 سنوات لسداد أول قسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الحكومة توصلت مع شركات التطوير العقارى لملامح نهائية لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، متوقعا أن يتم طرح الأراضى للشركات ضمن هذه المبادرة قبل نهاية العام الجارى.

وكشف «شكرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاستقرار على تقسيم الأرض التى يحصل عليها المطور بنسبة 30% للإسكان الاجتماعى، و70% للإسكان الحر، موضحا أن المطور سيحصل على الأرض بالسعر المحدد والمعلن من المجتمعات العمرانية، ولن يكون هناك أى تمييز، ولكن تم الاتفاق على منح الشركات مهلة لمدة 3 سنوات لسداد أول قسط من قيمة الأرض، حتى يتسنى توفير السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ وحدات المشروع وفقا للجداول الزمنية المطلوبة.

وقال إنه وفقا للاتفاق سيلتزم العميل بسداد 40% حتى التسلم، وهذا المبلغ لن يكون كافيا بالتأكيد لتمويل أعمال البناء وبالتالى سيحتاج استكمال المشروع لتمويل ذاتى من المطور، سيتم توفيره من أقساط الأرض المؤجلة.

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وأضاف أنه جار حاليا التفاوض على حزمة من الحوافز لتشجيع شركات التطوير العقارى على المشاركة بقوة فى المبادرة، ومنها توفير أراض بمناطق متميزة وعلى محاور مرورية وخدمية بما يسهم فى تيسير إجراءات تسويق الوحدات.

وأوضح أن الوحدات ستكون فى مساحة 85 مترا مربعا وتضم 3 غرف نوم كاملة التشطيب والمرافق، جاهزة للسكن الفورى، وستبدأ قيمة الوحدة من 350 ألف جنيه، وتلتزم الشركات بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى خلال 3- 4 سنوات. وأشار إلى أن الحكومة، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ستوفر تمويلا بنسبة 60% من قيمة الوحدة فى صورة قرض للعميل على مدى 20 عاما، بفائدة ميسرة سيتم تحديدها.

ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص سيعطى للعميل الحق فى اختيار وحدته ومعاينتها على الماكيت بعكس المشروعات الحكومية المعتمدة على نظام القرعة، مضيفًا أن هناك مقترحا من الشركات بأن يتم فصل نسبة الإسكان الاجتماعى الحر فى مناطق مختلفة بحيث يتم تجميع الأراضى المخصصة للإسكان الاجتماعى للشركات فى مكان واحد لعمل مجتمع متقارب يتم توفير كافة الخدمات المطلوبة به من مواصلات ومدارس وجامعات وأسواق تتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم اليومية وبشكل لائق، وأن الاتجاه داخل وزارة الإسكان يسير فى اعتماد البديلين، إما الحصول على قطعة أرض واحدة وتقسيمها داخليا، أو الحصول على قطعتين منفصلتين، ويكون الاختيار وفقا لظروف كل مطور.

على صعيد متصل، قال «شكرى» إن الغرفة ستركز خلال العام المقبل على حل مشكلة التمويل العقارى، مشيرا إلى أن السوق قوية وفيها طلب حقيقى ولكن المشكلة تكمن فى ضعف القدرة الشرائية وغياب آليات تمويلية تساعد العميل على شراء وحدته بفائدة تتلاءم مع مستويات الدخل.

وأضاف أن مبيعات السوق خلال الربع الأخير من العام الجارى فى طريقها للتحسن واسترداد جزء من عافيتها، مقارنة بالفترات السابقة من العام، لافتا إلى أن المنافسة بين الشركات، ومشكلات الأقساط طويلة الأجل، والتمويل سيكون لها الأولوية العام المقبل لإنعاش السوق.