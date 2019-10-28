شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة القاهرة»: انخفاض أسعار الخضر واستقرار الفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرارا ملحوظًا فى الأسعار، فى كافة الأسواق الرئيسية والفرعية، ولم تؤثر حالة الطقس السيئ على الأسعار خلال التعاملات باستثناء التأثير على عمليات النقل بسبب تجمع المياه فى بعض الأماكن، لتستقر الأسعار مع ظهور محاصيل الموسم الشتوى الجديد، وكثرة المعروض فى الأسواق.

واستقرت أسعار الخضر، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم فى سوق الجملة بـ6 أكتوبر، 3 جنيهات، والليمون من 6- 14 جنيها، والفاصوليا بين 8- 10 جنيهات، والبصل بين 2.5- 4 جنيهات، والكوسة 3.5- 6 جنيهات، والبامية بين 15- 20 جنبها، والكرنب والقرنبيط بين 4- 10 جنيهات.

وبلغ سعر الملوخية 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان 3.5 جنيه بأنواعه، والفلفل من 3- 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات.

وفى سوق الجملة بالعبور، سجلت الطماطم استقرارا ملحوظاً بلغ 3.5 جنيهات ليباع بـ6 جنيهات فى الأسواق الفرعية، فى حين وصل سعر الفلفل لـ2.5 جنيه، ليباع للمستهلك بين 3- 4 جنيهات، والبصل بـ1.5جنيه ليباع للمستهلك بـ3.5 جنيهات، والخيار بـ3.3 ليباع بـ6 جنيهات، واستقر سعر البطاطس لـ4 جنيهات لتباع بسعر يتراوح بين 4- 6 جنيهات، والليمون بـ7 جنيهات ليباع بـ10 جنيهات للمستهلك، وانخفض سعر الكوسة لـ2 جنيه ليباع بـ4 جنيهات بالأسواق الفرعية، والملوخية بـ1.5جنيه لتباع بـ3 جنيهات.

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أما عن أسعار الفاكهة فشهدت استقرارًا فى بعض المحاصيل وارتفاعا ملحوظا فى أسعار محاصيل أخرى، حيث سجل سعر الموز البلدى بسوق الجملة 6 جنيهات للكيلو، ليباع بسعر 8-10 جنيهات حسب النوع، والجوافة بـ2 جنيه لتباع بـ5 جنيهات، والبلح 2.5 يباع بسعر يتراوح بين 4- 6 جنيهات للكيلو، والعنب البناتى بسعر 3 جنيهات ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو واستقر سعر التفاح عند 8 جنيهات، ليباع بـ12 جنيها للكيلو، والرمان 1.50 جنيه ليباع بسعر 3.50.

وأرجع الباعة استقرار الأسعار للعروات القادمة من الفيوم والصعيد والدلتا وضواحى الجيزة والصحراوى، وقال أدهم الصعيدى، بائع، إن الأسعار مستقرة بسبب زيادة المعروض وزيادة الطلب على الخضر والفاكهة وزيادة المعروض من المحاصيل.

وأوضح على الصعيدى، تاجر خضر بسوق الجملة فى 6 أكتوبر، أن الطماطم وباقى الخضروات ستواصل انخفاضها خلال الأيام المقبلة بسبب تزايد إنتاجها فى هذه العروة، كما أن البطاطس الموجودة للتخزين، مشيرا إلى استقرار أسعار الفلفل والكوسة والملوخية والليمون وحصاد المحاصيل مثل الكرنب والقرنبيط والفجل والبصل الأخضر.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار إلى توافر الإنتاج وزيادة المنتج من المحاصيل فى هذه العروات وزيادة حلقات التداول للمنتجات بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، كما أن الأسواق العشوائية تتحكم فى بعض المنتجات، وزيادة المعروض فى المنافذ التابعة للدولة والقوات المسلحة، والأسواق الفرعية.

كما أرجع الدكتور عبدالحكيم شوقى بدوى، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، استقرار أسعار الخضر والفاكهة، لزيادة المعروض من الخضر والفاكهة، وبدء توريد محاصيل هذه العروة، وزراعة العروة الجديدة، مشيرا إلى أن مياه الأمطار ساعدت بشكل كبير على غسل الأوراق والثمار، وشدد على ضرورة تصريف المياه الزائدة والراكدة منعًا لحدوث أعفان بالجذور والثمار.