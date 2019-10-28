شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد مكفول «هالة»: تغيير مسمى القسم تم من خلال القنوات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت «المصرى اليوم» رداً من د. هالة صلاح الدين طلعت، عميدة كلية طب قصر العينى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على المقالة المنشورة فى العدد الصادر بتاريخ 22/10/2019 بقلم أ. د. صلاح الغزالى حرب فيما يخص تغيير مسمى قسم الأمراض المتوطنة.

جاء فيه أن الكل يعلم أن قرار تغيير مسمى أى قسم أكاديمى يجب أن يمر من خلال عدة قنوات شرعية، والتى تبدأ بمجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ثم لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ثم صدور قرار وزارى، وهذا ما تم بالفعل فيما يخص هذا التغيير بالعرض على مجلس الكلية، وتم التصويت على هذا القرار، ووافق المجلس بأغلبية الحضور على التغيير نظراً لأن مسمى شهادتى الماجستير والدكتوراة الممنوحة من قسم الأمراض المتوطنة بناءً على لائحة الدراسات العليا الصادرة بقرار وزارى فى عام 2009 غير مماثلة لمسمى القسم الحالى، ووفقاً للضوابط واللوائح يجب أن يتم التطابق بين القسم المانح للدرجة وعنوان الشهادة الممنوحة.

وعليه.. ما ورد فى المقال بأن قرار تغيير المسمى هو قرار عميدة الكلية والذى أعطى الإيحاء بتحيز العميدة لهذا التغيير فإن هذا الادعاء غير مقبول شكلاً وموضوعاً.