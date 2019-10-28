شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين «المالية» و«المعارض» أمام «الخطةوالموازنة» بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلافات بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض، خلال مناقشة كشف الحساب الختامى لهيئة المعارض عن العام المالى 2017- 2018، حيث كشفت المناقشة عن تجاوز الهيئة الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليونًا و490 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية بالهيئة، إن التجاوز تم بموافقة وزارة المالية للإنفاق على أمور ضرورية، ويوجد ضمن البيان الختامى السماح بالتجاوز، مع شرط وجود الإيراد، فيما رد عبدالنبى منصور، ممثل وزارة المالية، قائلًا: «إن ما ذكرته الهيئة كلام غير صحيح، ولا توجد تأشيرة، وإن أى تجاوز يتم بتأشيرة عن طريق اعتماد إضافى للموازنة بموافقة مجلس النواب»، مشيرًا إلى أن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد.

وأضاف «منصور» أن الأمر أُحيل إلى التفتيش المالى تمهيدًا لإحالته إلى النيابة الإدارية.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لابد من تحديد المسؤولية فى أى تجاوز، ومعرفة أسباب هذه التجاوزات المالية، وأوضح ممثلو الهيئة أن أى تجاوز فى المصروف يتم بموافقة وزارة المالية، حيث إن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد.

وعلق ممثل وزارة المالية قائلًا: «إنه لا يوجد إيراد»، وهو ما اعترض عليه ممثلو الهيئة، مؤكدين أن الإيراد موجود بالحساب الختامى.

Advertisements

وقررت اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالى لحسم الخلاف، كما ناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومى لسداد المديونيات، حيث بلغت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه، بقرار من رئيس الوزراء.

فيما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لخضوع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للرقابة المالية، وإحالة خضوع العاملين بالهيئة للحد الأقصى للأجور إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأوضحت أنه نظرًا لوجود اختلاف فى وجهات النظر القانونية بين الهيئة ووزارة المالية بخصوص تطبيق «الأقصى للأجور»، فستتم إحالة الأمر إلى مجلس الدولة لبيان خضوعها من عدمه.

وقال حسام الدين على، نائب المدير التنفيذى لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العاملين بالهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، وبالنسبة للخضوع لهيئة الرقابة المالية فنحن لنا قانون خاص يستثنى الهيئة من الرقابة المالية قبل الصرف فيما يخص المحاسبة الحكومية، وبالتالى فالهيئة ليس لديها مراقب مالى منذ عام 2015.

وعلق النائب طلعت خليل، قائلًا: «إن التعديلات الخاصة بالهيئة فى القانون للبُعد عن الروتين، ولا تسلخها من رقابة المراقب المالى». وأضاف: «لا يوجد تنسيق فى عمل الهيئة، حيث منطقتين متجاورتين (الاقتصادية لقناة السويس) و(العامة للاستثمار)، والتى توجد لديها مشكلة خاصة بتوفيق أوضاع بعض المستثمرين بها، كما لا يوجد تنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يخص التعديات على الأراضى، فمازالت هناك تشابكات فى جهات الولاية».

وعلق «حسام الدين» قائلًا: «إنه تم التنسيق مع هيئة الاستثمار طوال الوقت، وكذلك مع (التنمية الصناعية)».