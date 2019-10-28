شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحصل على الدرع العام في «أسبوع شباب الجامعات الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب، الجامعة لحصولها على الدرع الأول عام و6 ذهبيات و3 برونزيات وفضية في اسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، الذي اقيم في جامعة اسوان، بمشاركة ٢٤ دولة أفريقية و٢٢ جامعة مصرية.

وبحسب بيان، الأحد، أحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم الاعتداد والتعامل مع الشهادات الصادرة عن جامعات في الشطر الشمالى من قبرص بدء من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، كما أحيط بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن التسويق للبرامج الدراسية بالجامعات المصرية لدى الطلاب الوافدين.

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن التوصية لدى الجامعات بزيادة البرامج الدراسية النوعية الجديدة وبرامج اللغات التي تخدم سوق العمل المحلى والاقليمى، كما أحيط بقرار الموافقة على أن يطبق على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية بنظام الدمج قواعد قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين وطلاب الصم والبكم بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة.

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وأحيط المجلس بقرار مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب لتفعيل دور الجامعة في مكافحة الامية من خلال مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي تم طرحه كمتطلب جامعى للتخرج لطلاب كلية التربية والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

واستعرض الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم، رؤية الجامعة في العمل على عدة محاور، وذلك بالتعاون بين القوى التنفيذية المتمثلة في وحدات القياس والتقويم بالكليات وبين مركز القياس والتقويم بالجامعة، ودوره في التأكد من تطبيق كل سياسات الجامعة الخاصة بمنظومة القياس والتقويم.

فيما أكدت الدكتورة هالة مقلد، المشرف على مكتب رعاية الوافدين، أن جامعة الإسكندرية أنشأت مكتب لرعاية الطلاب الوافدين لتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والاجتماعية والصحية والثقافية للطلاب بغرض جذب الوافدين اقليمياً وعالمياً، وذلك بناء على توصيات مبادرة «ادرس في مصر» التي اطلقتها وزارة التعليم العالي.

واستعرض الدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال، آليات حصول جامعة الإسكندرية على أكبر مسابقة عالمية في مجال نشر الوعى بمجال ريادة الأعمال والابتكار والتابعة للاتحاد الأوربي، بحضور ١٥٠٠ شخص وبمشاركة ٢٨ دولة، بالإضافة لعرض ملخص عن تفعيل ريادة الأعمال.