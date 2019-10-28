شكرا لقرائتكم خبر عن علي الجفري: نهضة مصر ستقوم على سواعد أبناء الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب على الجفري، أن الصعيد كنز للقيم، وأن جزءًا كبيرًا من نهضة مصر سيقوم على سواعد وفكر أبناء الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظة قنا احتضنت العديد من العلماء في مختلف العصور.

وأكد الجفري خلال حضوره الندوة الدينية التي نظمتها جامعة جنوب الوادي مساء الأحد، تحت عنوان «حوار مع الشباب» بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ضرورة ألا يتحول الاختصام الفكري إلى كراهية، موضحا أن التطرف مشكلة نفسية تبحث عن فكر يبررها والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي.

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وأبدى «الجفري» سعادته بلقاء طلاب جامعة جنوب الوادي، معتبرًا هذا اللقاء خطوة على طريق الحديث مع الشباب ووجه التهنئة للحضور بمناسبة قرب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد مولده تحطيمًا لأصنام الكبر والاستعلاء والأنانية.

ومن جانبة أكد رئيس الجامعة، أن اقبال طلاب وطالبات الجامعة على هذه الأمسية الثقافية دليل على رغبة الشباب في التعلم وحاجتهم إلى التنوير وتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مثل هذه اللقاءات التي تستضيف رموز الفكر والثقافة.

وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، أن حرص هذا الشباب على الحضور يثبت أن شباب مصر واع ومثقف، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة المتنوعة واعتبارها مكملة للعملية التعليمية مؤكدا ان لقاءات الجفري تتضمن دائما الدعوة للتسامح والحوار وقبول الآخر.