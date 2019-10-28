شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: «مهرجان الأفروصيني» رسالة سلام ومحبة نابعة من أرض طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها بالجهود الكبيرة المبذولة لإخراج احتفالية مهرجان الفنون والفلكلور «الأفروصيني» بأسوان، التي يمتزج أجواؤها بالتاريخ وسحر الشرق بهذا الشكل الراقي، مشيدة بدور سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس المهرجان.

وأكدت مكرم، خلال كلمتها، الأحد، أهمية هذا المهرجان الذي ينعقد تحت شعار «لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الأفريقي»، في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى دور القوى الناعمة والفن في بناء جسور للتواصل ودحض الأفكار المتطرفة، حيث إن الفن السلاح الحقيقي لمجابهة هذه التوجهات الهدامة.

وأشارت وزير الهجرة إلى أن تنظيم هذا المهرجان الدولي يأتي ضمن جهود الدولة في توطيد العلاقات وتحقيق الترابط والتقارب بين الشعب المصري وشعوب العالم، كما يساهم في مد الجسور مع المصريين بالخارج، حيث يشارك في المهرجان بعض أبناء الجاليات المصرية ببعض الدول مثل فرنسا واليابان.

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وأضافت الوزير أنها حرصت على زيارة إحدى القرى النوبية بأسوان تلبية لدعوة الأستاذ «كمال حسن» أحد رموز الجالية المصرية في فرنسا، مشيرة إلى أنها قضت يومًا في بيت نوبي لسيدة تدعى «أم كلثوم»، وهي سيدة نوبية حازت على سمعة طيبة وسط أهالي قرى النوبة نتيجة إقدامها دائمًا على فعل الخير، معلنة أنها ستنسق مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لتكريم هذه السيدة التي تُعيل 3 فتيات يتيمات إلى جانب حرصها على خدمة جميع أهالي قرى النوبة.

ومن جانبه، أعرب كمال حسن عن سعادته بتلبية وزيرة الهجرة لدعوته، موضحة أنه حرص على تنظيم هذا اليوم بعد أن شاهد المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها على أرض الواقع، من خلال الرحلات التي نظمتها وزارة الهجرة لهم على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذي عقد في يوليو الماضي وشارك فيه.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور «الأفروصيني»، تقام تحت رعاية كل من وزارات الثقافة، والسياحة، التي أدرجته بأجندة فعالياتها، وكذلك الشباب والرياضة التي أدرجته أيضًا في أجندة فعالياتها، والتضامن والهجرة والآثار والخارجية، بهدف دعم العلاقات المصرية الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان.

وخلال فعاليات المهرجان أيضًا، قام بعض الوزراء ومحافظ أسوان بتكريم عدد من النجوم والرموز والشخصيات الذين ساهموا في تمثيل مصر عالميًا، بجانب مساهمتهم المجتمعية والفنية، كما قامت فرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان بتقديم فقراتها الفنية والاستعراضية أمام الحاضرين ضمن الفعاليات.