شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 28/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية ، اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، حيثُ يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة في فترة ما بعد الظُهر والمساء، ويوجد احتمال لهُطول زخات متفرقة من الامطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

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ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً ورطباً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، ويتوقع تشكل السحب المنخفضة والضباب فوق العديد من المناطق مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً ،وتبقى الفرصة حاضرة لهطول زخات محلية من الأمطار وتتركز على أقصى المناطق الشمالية والساحلية ، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.