التموين تنتهى من صرف مقررات شهر أكتوبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة عن شهر أكتوبر الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه مكاتب التموين والتجارة الداخلية فى استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية وفحصها حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى ،حيث يتم استقبال طلبات المواطنين ومراجعة بيانات كافة التظلمات ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته ضمن منظومة المقررات التموينية دون المساس بمحدودى الدخل.

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