شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد المولد النبوي 2019 واستطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا غدًا والان مع تفاصيل الخبر
موعد المولد النبوي الشريف فلكيا
وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و37 دقيقة.
وأكدت الحسابات، أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، وبذلك يكون موعجد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.
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