شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالليزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأحد، حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية وذلك بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها تيان يولونج، لتصبح ثانى أكبر محطة من هذا الطراز في العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بأن المحطة الموجودة في الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.

وشارك في وضع حجر الأساس الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائبا عن الوزير وعدد من قيادات البحث العلمي في مصر وخاصة في مجال الفضاء ورئيس وكالة الفضاء المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجهاز الخدمة الوطنية، كما ضم الجانب الصيني وفدا رفيع المستوى من إدارة أبحاث الفضاء الصينية ومراصد الفلك الصينية ومعهد شانجشون للضوء وهو المعهد الخاص بتصنيع التلسكوب.

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يذكر أن المعهد لدية محطة لرصد الأقمار الصناعية بالليزر تعمل اليا منذ عام 1981 وترصد الأقمار الصناعية حتى ارتفاع 6 ألاف كيلومتر، بينما المحطة الجاري إنشاؤها ستزيد من قدرات المعهد ورصد أقمار حتى ارتفاعات تصل إلى 40000 ألف كيلو متر. ومن مميزات هذه المحطة ايضا انه يمكن بواسطتها الرصد اثناء الليل والنهار. كما يمكن بواسطتها ايضا رصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية على حد سواء حيث ان المحطة مزودة بجهازين لليزر.

كما يمتلك المعهد مرصدا بصريا لرصد الحطام الفضائي تم الانتهاء من عملية أنشائه خلال هذا العام وجارى عملية التشغيل التجريبي له.

كما يوجد لدى المعهد قدرات بحثية في مجال الفضاء مثل وحدة البيئة الفضائية وبلازما الفضاء والتي تقوم بأجراء الاختبارات اللازمة على الأقمار الصناعية ومكوناتها اثناء التصنيع وقبل عملية اطلاقها في الفضاء، وكذلك وحدة النانوتكنولوجى لاستخدام علوم النانو في انتاج مواد متميزة ومناسبة لصناعة الأقمار الصناعية وطلاء الجسم الخارجي ومكوناته وكذلك تصنيع الواح للخلايا الشمسية المناسبة للبيئة الفضائية التي يطلق فيها القمر الصناعي.