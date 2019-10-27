شكرا لقرائتكم خبر عن سد الروافعة يحجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء أن سد الروافعة حجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من منطقة وسط خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للإدارة، الأحد، أن «ارتفاع المياه خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا»، مشيرًا إلى الاستفادة من كميات المياه الموجودة خلف السد في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية.

وأضاف البيان أن «كميات كبيرة من المياه فاضت من مفيض السد إلى مجرى وادي العريش في اتجاه نهاية مجرى السيل والمصب في البحر المتوسط في العريش، دون أية خسائر، حيث يمر السيل من أسفل 4 كباري خرسانية جرى إنشائها لمرور مياه السيل».

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تابع البيان: «تم تشكيل لجنة تضم كل من المهندسين خالد الاباصيرى وعبدالرازق صالح، من مهندسي الادارة، ومحمد محمد زينهم، مدير عام بمعهد بحوث الموارد المائية بالعريش، للمرور على سد الروافعة وعدد من السدود التعويقية التي تم إنشائها بوسط سيناء، وعلي مجري وادي العريش، وأشارت اللجنة إلى استقرار الأمور بعد وصول مياه السيل إلى المصب في البحر المتوسط».

من جهته، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاستفادة من مياه السيول في الزراعة، حيث تمت مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتوفير البذور والادوات اللازمة للمزارعين بتكلفة مخفضة.

وأشار المحافظ، خلال تفقده مجري وادي العريش، إلى مواصلة رفع درجة الاستعداد على مستوي كافة المديريات ومرافق الخدمات والمستشفيات لمواجهة أي طوارئ، معلنًا استقرار الامور حتي اللحظة.

من جهة أخرى، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين حول مسار وادي العريش من منطقة كوبري على ابن ابي طالب وحتي المدينة الشبابية الدولية بالعريش وبأعلي كباري المدينة لمتابعة سريان مياه السيل والتقاط الصور التذكارية.

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