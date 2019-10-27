شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدرّب 60 طالبًا من «ذوي الاحتياجات» على أساسيات الحاسب الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، دورة تدريبية لعدد 60 طالبًا من مدارس الأمل للصم ومدارس المكفوفين على أساسيات الحاسب الآلي وكيفية استخدام برامج الكمبيوتر، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب ذوي الإعاقة تكنولوجيا بما يتيح لهم فرص أفضل لسوق العمل.

وقالت الدكتور هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، أن الوزارة تضع مصلحة وتطوير مهارات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب 60 طالبًا في دورة أخرى والتي تستمر لمدة أسبوع.