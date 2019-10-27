شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت فهمي لـ«اقتصادية الفلاحين»: لن نفرط في أي نقطة مياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طمأنت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشعب المصري في ملف سد النهضة، حيث ذكرت أن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه، وأن حق مصر في نهر النيل ليس مطروحا للمناقشة من الأساس لأنه حق من آلاف السنين، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال المهندس عادل زيدان، امين اقتصادية نقابة الفلاحين، عند سؤالها عن الحلول البديلة لسد النهضة.
وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن العالم المصري فاروق الباز تحدث عن مشروع «ممر التنمية» وهذا المشروع كافة أوراقه جاهزة لدى الدولة، وكذلك منطقة شرق العوينات والتي يوجد بها مياه جوفية تغطي 100 سنة لزراعة 250 ألف فدان.
وتابعت: «أنا عاوزة الناس تطمئن، ممكن نقعد نتفاوض وكل شيء يتحل بالتفاوض، عندنا كمان مشروعات لتحلية مياه البحر، عندنا مليون خطة بديلة لمياه نهر النيل وهذا لا يعني أننا قد نفرط في أي نقطة مياه، بل هذه التصريحات لطمأنة المصريين، ويجب ترشيد الاستهلاك، مش عاوزين رش الشوارع بالمياه وغسيل السيارات في الشارع والري بالغمر والحاجات دي تاني».
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