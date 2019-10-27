شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس جامعة الزقازيق: نجحنا فى محو أمية 120 ألف شخص بواسطة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، على مبادرة محو أمية وتعليم الكبار من قبل طلاب الجامعة، قائلا:"كل طالب يقوم بمحو أمية عدد من المواطنين، والمحافظة كبيرة وبها مليون 300 ألف غير متعلم، ولدينا كلية التربية تقوم بدور جيد فى محو الأمية".

وتابع الدكتور عثمان شعلان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن طلاب كلية التربية نجحوا فى الفترة السابقة من محو أمية 120 ألف شخص، مشييراً إلى أن مشكلة تزايد العدد هو تسرب من التعليم.

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وأكمل الدكتور عثمان شعلان، أن دور الجامعة ليس دور تعليمى فقط ولكن مجتمعى أيضاً، والعام الماضي قررنا وضع مادة تعليم الكبار وكان بها محو أمية، وكان هناك توجيهات من القيادة السياسية للطلاب أن يقوم بتعليم شخصين، قائلا:"الطالب يحصل على 200 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار مقابل تعليم كل شخص.