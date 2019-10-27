شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين": نماذج التقارير الهندسية للتصالح فى البناء غير قابلة للتزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، المتحدث باسم اللجنة المركزية للتصالح فى البناء المخالف بالنقابة، إن نموذج التقارير الهندسية الاستشارية الخاصة بتنفيذ قانون التصالح فى البناء المخالف، غير قابلة للتزوير، حيث تم طبعه بطرق تجلعه مؤمن بعلامة مائية ورقم مسلسل، ويشمل علامة مائية لضمان عدم تزويره أو التلاعب به، أو التعديل فى البيانات المدونة به.

وأشار شفيق، إلى أنه تم إرسال آلاف النماذج للنقابات الفرعية بالمحافظات، وتم إخطار كافة الجهات الإدارية بالنموذج، مشيرا إلى أن القانون وقتى، ينتهى تطبيقه فى 7 يناير 2020، إلا فى حال صدور قرار من الحكومة بمد العمل به، خاصة أن حجم المخالفات كبير.