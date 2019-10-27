شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم دورة تدريبية لـ60 طالبا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن الحاسب الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، دورة تدريبية لعدد 60 طالبًا من مدارس الأمل للصم ومدارس المكفوفين على أساسيات الحاسب الآلى وكيفية استخدام برامج الكمبيوتر، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب ذوى الإعاقة تكنولوجيا بما يتيح لهم فرص أفضل لسوق العمل.

وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الوزارة تضع مصلحة وتطوير مهارات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب 60 طالبًا فى دورة أخرى والتى تستمر لمدة أسبوع.