شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم دورة تدريبية لـ60 طالبا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن الحاسب الآلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، دورة تدريبية لعدد 60 طالبًا من مدارس الأمل للصم ومدارس المكفوفين على أساسيات الحاسب الآلى وكيفية استخدام برامج الكمبيوتر، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.
يأتى ذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب ذوى الإعاقة تكنولوجيا بما يتيح لهم فرص أفضل لسوق العمل.
وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الوزارة تضع مصلحة وتطوير مهارات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب 60 طالبًا فى دورة أخرى والتى تستمر لمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تنظم دورة تدريبية لـ60 طالبا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن الحاسب الآلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.