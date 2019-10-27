شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."المهندسين": جنيهان و40 قرش نسبة النقابة فى تقارير التصالح فى البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، المتحدث باسم اللجنة المركزية للتصالح فى البناء المخالف بالنقابة، أن إجمالى ما يتم تحصيله للتقارير لصالح النقابة، الاستشارية العاملة بالقانون، فى القاهرة جنيه و20 قرشا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط، و240 قرش، فى حالة كان المبنى أكثر من 6 ادوار، فى المدن والمحافظات 75 قرش فى حالة ما إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط أو جنيه ونصف إذا كان اكثر من 6 ادوار، وفى القرى 30 قرش إذا كان المبنى حتى 6 أدوار أو 60 قرشا لو المبنى أكثر من 6 أدوار.

وأضاف شفيق: حد أقصى سعر المتر المخالف بالنسبة لنقابة المهندسين، جنيه و20 قرشا إلى 240 قرشا للمتر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشا إلى 150 قرشا فى المدن والمحافظات و30 قرشا إلى 60 قرشا للمتر فى الأرياف، أما مستحقات الدولة فحددها القانون لتتراوح من 50 جنيها حتى 2000 جنيه، لكل متر مخالف.