شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفضيل القوصى لعلماء أفريقيا: المنهج الأزهرى الأشعرى عاصم للدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر على ضرورة البعد عن التشدد والغلو لما يمثله من خطر على وحدة الشعوب والأوطان وأن التمسك بالمنهج الأشعرى الذى يعتمد على البساطة فى الفهم ليصل إلى قلوب وعقول وأفئدة الناس، فضلاً عن أنه عاصم للدماء يدعو لنشر قيم التسامح والمحبة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت اليوم، بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من المتدربين الأفارقة من دول ( كينيا.. تشاد.. كوت ديفوار.. نيجيريا )، كما ألقى الدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والمستشار العلمى لفضيلة الإمام الأكبر كلمة أكد فيها :- على أهمية النهوض بالتعليم فى إفريقيا ويجب أن يكون السباق فى التعليم الذى يعطى الإنسان مناعة من كل أشكال الانحراف وليس أن يقتل بعضنا بعضاً، بل هو وسيلة للتقدم والنماء.

جدير بالذكر أن علماء (كينيا.. تشاد.. كوت ديفوار.. نيجيريا ) يتلقون دورة تدريبية بالمنظمة من أجل صقل قدراتهم ومواهبهم العلمية والثقافية.. وكذلك الإطلاع على المنهج الأزهرى الذى يعتمد فى المقام الأول على السماحة واليسر.

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