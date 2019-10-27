قضية "إهانة القضاء".. إطلاق سراح المحاميين "الزيات ومنيب" من قسم السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أطلق قسم شرطة السيدة زينب، مساء اليوم الأحد، سراح المحاميان منتصر الزيات ومحمد منيب بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بهما بقضية "إهانة القضاء"، بحسب محاميهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت الخميس الماضي بقبول المعارضة المقدمة من منتصر الزيات، و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وأيدت تغريمهم 30 ألف جنيه.

وقضت المحكمة، بسقوط التهمة عن عبدالحليم قنديل، إضافة إلى تأدية المتهمين مليون جنيه في الدعوى الجنائية.

وواجه المتهمون في القضية اتهامات بإهانة القضاء والقضاة على وسائل الإعلام.