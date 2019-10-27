جثة منتفخة دون إصابات.. ملابسات العثور على شاب بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب بمركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

حسب معاينة ضباط مباحث فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي، عُثر على جثة الشاب صاحب الـ18 سنة في منطقة زراعية بطريق المريوطية،ولا يحمل ثمة أوراق تحقيق شخصية.

وتبين أن الجثة في حالة انتفاخ لمرور عدة أيام على الوفاة، وعدم العثور على إصابات ظاهرية (طعنات - طلقات) وسط ترجيحات بأن الشاب لقي مصرعه في حادث سير لاسيما قرب مكان الحادث من الطريق.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها بواسطة مصلحة الطب الشرعي، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب في الأقسام الواقعة بقطاع الجنوب خلال الأيام الماضية، ونشر أوصاف الجثة لتحديد هوية صاحبها.