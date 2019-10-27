"مصر للطيران" تبدأ تسيير رحلات إلى نيويورك بطائرات الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بدأت شركة مصر للطيران الناقل الوطني اعتبارا من اليوم الأحد، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك بطائرة الأحلام من طراز B787-9Dreamliner.

وتعد الطائرة من أحدث الطائرات لدى مصر للطيران والتي لديها حاليا ٦ طائرات من هذا الطراز الجديد المزود بأعلى مستويات الرفاهية .