نبيل الحلفاوي يهنئ المصري وبيراميدزعلى فوزهم بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة فريقي المصري وبيراميدز، بعد فوزهما اليوم في مباراتي الذهاب في بطولة الكونفدرالية.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مبروك لفريقي المصري وبيراميدز، الفوز في مباراتي الذهاب خارج الديار والإقتراب من التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية".

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وفاز نادي المصري البورسعيدي على فريق كوت دي أور بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم في ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

بينما حسم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مباراة الذهاب بالدور الـ32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أمام يانج أفريكانز التنزاني لصالحه بهدفين لهدف.