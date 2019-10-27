محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أكد نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، ضرورة البعد عن التشدد والغلو لما يمثله من خطر على وحدة الشعوب والأوطان، لافتا إلى أن منهج الأزهر يتسم بالوسطية والاعتدال، لذلك يصل إلى قلوب وعقول الناس، فضلا عن أنه يدعو لنشر قيم التسامح والمحبة.
جاء ذلك - خلال الندوة التي عقدت، اليوم الأحد، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من المتدربين الأفارقة من دول كينيا، تشاد، وكوت ديفوار، ونيجيريا.
من جانبه.. أكد الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر المستشار العلمي لشيخ الأزهر، أهمية النهوض بالتعليم في إفريقيا لعدم الانجرار وراء كافة أشكال الانحراف، مشيرا إلى أنه وسيلة للتقدم والنماء.
جدير بالذكر أن العلماء الأفارقة يتلقون دورة تدريبية بالمنظمة من أجل صقل قدراتهم ومواهبهم العلمية والثقافية، وكذلك الاطلاع على المنهج الأزهري الذي يعتمد في المقام الأول على السماحه واليسر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب منظمة "خريجي الأزهر": مناهجنا تتسم بالوسطية وتدعو لنشر المحبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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