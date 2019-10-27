القاهرة تستضيف فعاليات المؤتمر العربي الـ"18" للتنمية الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، المؤتمر العربي "الثامن عشر" حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان : "نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات " في القاهرة خلال الفترة من التاسع حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم.

و صرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، بأن عقد هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من أهمية قطاع الرعاية الصحية الذي يحتل موقعاً متميزا في خطط الدول المتقدمة، وتخصص له نسبة كبيرة من موازنتها لتمويل هذا القطاع ، كما تهتم بالبحوث الطبية والدوائية لإنجاح سياسات تطوير القطاع الصحي.

وأشار إلى ان الإنفاق على القطاع الصحي يعتبر في تلك الدول استثماراً مضمون العائد، حيث إن المواطن "المعافى " أوفر إنتاجاً ، وأقل كلفة على ميزانية الدولة، لافتا إلى سعى كافة الدول في السنوات الأخيرة للبحث عن أفضل النظم الإدارية والمالية والفنية لتقديم خدمة صحية متميزة لمواطنيها وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

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وأضاف إن هذه الجهود أكدت ضرورة تبني وتطبيق ما يعرف بنموذج الرعاية الصحية الشامل "model of care "، وهو نموذج يتكون من عدة أنظمة فرعية تتكامل فيما بينها لبناء نظام صحي متميز يحقق هدف الدولة والمجتمع في بناء مواطن سليم ومعافى.

وأوضح أنه لهذا السبب رأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن يركز مؤتمرها "الثامن عشر " على دراسة وتقييم الأساليب الحديثة في إدارة القطاع الصحي، ويمثل نموذج الرعاية الصحية محور ارتكاز تلك التطورات.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية الشاملة المأمول ووضع الأسس لتطبيقه في العالم العربي للوصول الى نظام صحي ذي كفاءة عالية وفعال وقادر على تقديم خدمات صحية تتوافق واحتياجات وطموحات المستفيد ورصد تحديات تطبيق هذا النظام ومتطلبات نجاحه.

يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية من : مصر والأردن والإمارات والجزائروالسعودية والسودان والكويت واليمن وتونس وسلطنة عمان وفلسطين.