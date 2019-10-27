شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال إيلات» يشاركون في ندوة عن «نصر أكتوبر» بجامعة المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من الأبطال المشاركين في عملية «تدمير ميناء إيلات الحربي» خلال حرب الاستنزاف، الأحد، في ندوة أقامتها جامعة المنصورة، في إطار احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيد بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة،

وكرمت الجامعة أبطال العملية، وتم منحهم درع الجامعة تقديرًا لمجهودهم في الدفاع عن الوطن، وسط تفاعل طلابي وحفاوة من أعضاء هيئة التدريس.

حاضر في الندوة اللواء قبطان نبيل عبدالوهاب، واللواء قبطان عمر عز الدين، والضابط مهندس أسامة مطاوع، من أبطال العملية الحقيقين، والفنان هانى كمال أحد أبطال فيلم «الطريق إلى إيلات».

وأعرب «عزالدين» عن سعادته بالتواجد في جامعة المنصورة ذات السمعة المرموقة عالميًا في شتى المجالات خاصة الطب وتخصص الكلى والمسالك البولية، مشيرًا إلى أن «لواء الوحدات الخاصة بالقوات البحرية يتضمن الصعقة البحرية والضفادع البشرية، تختص الضفادع البشرية بالغوص تحت المياه لتدمير سفن العدو في ميناء العدو بعد تدريب مكثف».

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وأكد أحد أبطال العملية على أن «عام ٢٠١٩ هو اليوبيل الذهبي لعمليات إيلات عام ١٩٦٩، التي اختص كل منها بتدمير جانب محدد من العتاد البحري للعدو»، مشددًا على أن «مساندة الشعب المصري للقوات المسلحة قبل نصر أكتوبر ساهمت في تحقيق النص مطالبا المصريين بمزيد من الدعم لمؤسسات الوطن».

وأكد اللواء نبيل عبدالوهاب أن «القوات البحرية المصرية حاليًا الأولى في الشرق الأوسط والسابعة عالميًا بفضل التسلح المستمر»، مشيرًا إلى أن «القوات البحرية لعبت دورًا مهمًا بعد نكسة يونيو ١٩٦٧ في الإعداد لنصر أكتوبر من خلال اقتحام ميناء إيلات ٥ مرات منهم ٣ ناجحة وتدمير الحفار كيتينج في أبيدجان».

وأشار إلى أن «الضفادع البشرية المصرية نجحت خلال حرب الاستنزاف في استهداف عدة مواقع بحرية إسرائيلية بنجاح بينما لم تنجح الضفادع البشرية الإسرائيلية في استهداف أي موقع بحرى مصري».

وأوضح الضابط المهندس أسامة مطاوع أنه تخرج في قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بجامعة الإسكندرية وإلى التحاقه بعد التخرج بلواء الوحدات الخاصة بالقوات البحرية المصرية ولمس التآلف بين كافة أفرادها، مشيرًا إلى أن دوره قبل عملية إيلات تمثل في تطوير اللانشات التي استخدمت في العملية بنجاح.

وعلى الصعيد نفسه، تفاعل طلاب الجامعة مع الأبطال وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، فيما كرّم الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة، أبطال العملية العسكرية، وأهداهم درع الجامعة.

احتفالات جامعة المنصورة بإنتصارات اكتوبر

احتفالات جامعة المنصورة بإنتصارات اكتوبر

احتفالات جامعة المنصورة بإنتصارات اكتوبر

احتفالات جامعة المنصورة بإنتصارات اكتوبر

احتفالات جامعة المنصورة بإنتصارات اكتوبر