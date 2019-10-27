شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستعد للتحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة عبر إجراءات تشمل: العمل بالطاقة الشمسيه، ومنع استخدام المواد البلاستيكية الضارة، والتوسّع في المناطق الخاصة بالمشاه والدراجات، والتوسع في أعمال التشجير.

والتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بفريق الخبراء المكلف من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الأحد، لإعداد وثيقة مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء اتساقا مع توجهات السياحة العالمية.

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واستعرض اللقاء مقترحات الخبراء لمكونات المشروع المقترح، والتى تتناول إعداد خطة عمل تفصيلية لاستدامة مدينة شرم الشيخ من حيث تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما فيها موارد الطاقة والمياه والتنوع البيولوجي.

وسيقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى للمحافظة دعما للجهود التي بدأت في مجالات استخدام الطاقة الشمسية وإدارة وتدوير المخلفات والنقل المستدام بالدراجات وخطوط الأتوبيس المنتظمة مرتفعة المستوى.

كما يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى لقطاع الفنادق للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وفصل المخلفات والحفاظ على الشواطئ، وسيدعم إدارات المحميات الطبيعية في رأس محمد ونبق وأبو جلوم.