شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأطباء» على تطبيق نظام التكليف الجديد (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن انزعاجها وقلقها من تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، مؤكدة رفضها لتطبيق نظام جديد دون إعلان تفاصيله ومناقشة المعنيين حوله.

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وقالت النقابة في بيان، الأحد، إنها «تابعت نقابة الأطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه».

وأضافت: «تعلن نقابة أطباء مصر أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشته مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم».

واختتم البيان: «لذلك فإنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن تتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر».