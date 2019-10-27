شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تغير مسار إحدى رحلاتها لإنقاذ حياة راكب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيّر قائد رحلة «مصر للطيران» المتجهة إلى أبوظبي، الأحد، مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، إن طاقم الرحلة رقم «MS914» قام بإجراء الإسعافات الأولية للراكب قبل الهبوط.

وأضاف: «فور الوصول إلى مطار الرياض جرى استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبي، وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة».

تابع: «شركة (مصر للطيران) تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة».