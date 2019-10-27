شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي شرق الإسكندرية تتفقد المناطق الأكثر تضررًا من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، الأحد، عدد من المناطق التي تضررت آثار سوء الأحوال الجوية الفترة الأخيرة، وبحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، ومسئولي الشركة، وتم تطهير الشنايش والمطابق بشارع 30 خلف مطابع محرم، وعزبة الرحمة، واستمعت للأهالي لتوفير جميع الخدمات.

ووجهت رئيس الحي، إدارة النظافة بعمل مسح شامل للعزبة ورفع جميع المخلفات وكذلك مخلفات تطهير الشنايش، وتم تركيب أغطية غرف التفتيش بالمنطقة، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية لعمل تقرير عن الأهالي الأكثر تضررًا من آثار مياه الأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قامت سحر شعبان بالاستماع إلى شكاوى المواطنين وكان أولى متطلباتهم إنارة الشوارع، وعلى الفور وجهت إدارة الكهرباء التي قامت بدورها بصيانة كشافات الإنارة بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على إيصال الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتحديدًا المناطق النائية.