شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في برج العرب بسبب انقطاع مياه الشرب.. وعامر: «خسائر بالملايين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مناطق متفرقة في برج العرب وغرب الإسكندرية، الأحد، أزمة بسبب انقطاع مياه الشرب، ما يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أن تصريف مياه الأمطار بمصرف مريوط السبب في وقف محطة الكيلو 40 التي تغذي المنطقة.

وشنّ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، في تصريحات صحفية، الأحد، هجومًا ضاريًا على وزير الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب في الإسكندرية بسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب نظرا لعدم وجود مياه.

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وقال «عامر» إن «برج العرب تتعرض لكارثة حيث يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب اعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد».

وأضاف قائلاً: «استمرار انقطاع المياه عن برج العرب وارض البنجر وجميع مناطق غرب الاسكندرية امر مؤسف لافتا إلى ان موقف وزارة الري متكرر منذ ٤٠ سنة ونفس المشكلة سنويًا وشركة مياه إسكندرية وعدت من سنين طويلة بتغيير مأخذ المياه في الكيلو ٤٠، وللأسف الشديد لم يحدث على الإطلاق«، مشيرًا إلى أنه حرر محاضر ضد وزارة الري وشركة المياه.

في المقابل، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، إن السبب وراء أزمة المياه في برج العرب هو لجوء الشركة إلى تصريف منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، أمس الأول، بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة مما أدى إلى اتخاذ وزارة الموارد المائية والري قرارا لتصريف المياه الزائدة الخاصة بالصرف الزراعي من مصرف تعمير الصحارى إلى ترعة مريوط مما أدى إلى تأثر جودة المياه أمام مأخذ محطة كيلو ٤٠ ولذلك اضطرت شركة مياه الشرب إلى إيقاف محطة الكيلو ٤٠، مما أثر ذلك عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات وقري الساحل الشمالي من الكيلو ٣٤ حتي الحمام.

ولفت إلى أن شركة مياه الإسكندرية قامت بتشغيل 2 طلمبة برافع مدينة برج العرب، ما ساهم في توصيل المياه عبر الشبكة لمعظم الأماكن وخاصة المستشفيات.