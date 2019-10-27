شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تحاضر بمؤتمر البنك الدولي حول تجربة مصر في برنامج «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من مؤتمر للبنك الدولي لتحاضر حول أدوات الحماية الاجتماعية، وشرح تجربة مصر في برامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
كما تحضر «والي» خلال تواجدها بالولايات المتحده الأمريكية المائدة المستديرة، التي يقيمها صندوق النقد الدولي، حيث تلقى كلمة حول إجراءات التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية.
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