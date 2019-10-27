شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أبناء العاملين بـ«التعليم» المُحالين للمعاش والمتوفين من المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الأحد، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

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ويتضمن الكتاب أولاً إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، ثانياً تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته ،وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وإيمانًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلمين هم الركيزة الأساسية من ركائز المجتمع والمنظومة التعليمية، وتقديرًا من الوزارة للعاملين السابقين بالتربية والتعليم وبالمعاش حالياً لبلوغهم السن القانوني للإحالة للمعاش أو من توفى منهم، ونظراً لما قدموه من إسهامات جليلة في الوزارة ببناء أهم دعائم وركائز الوطن الأساسية وهى ثروته البشرية وذلك من خلال قيامهم بالعمل بكافة أجهزة الوزارة.

وقال «عمر» في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من السادة العاملين بالتربية والتعليم سابقاً (المحالين للمعاش) أو المتوفين منهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة في خدمة العملية التعليمية وتقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم، فالوزارة تعمل جاهدة على توفير احتياجات العاملين بها سواء على المستوى ( الاجتماعي أو المهني أو المادي) لتحقيق الأمان والاستقرار الأسرى لهم.

وأكد أهمية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار الدوري من قبل مديري المديريات والإدارات التعليمية وتنفيذه من قبل الجهات الإدارية والمدارس.