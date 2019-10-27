وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر فى برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من البنك الدولى لتحاضر فى مؤتمر يقيمه البنك حول أدوات الحماية الاجتماعية وشرح تجربة مصر فى برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة. كما تحضر الوزيرة خلال تواجدها بالولايات المتحدة الامريكية المائدة المستديرة التى يقيمها صندوق النقد الدولى وتلقى كلمة حول إجراءات التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية. Advertisements وكان تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى قد كشف عن دخول 134 ألفا أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدى، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء فى الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".

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