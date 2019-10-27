شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبده صالح يتراجع عن الترشح على رئاسة نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، التراجع عن ترشحه على منصب رئيس نادي القضاة، في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة المقرر اجرائها 20 ديسمبر المقبل، معلنا ترشحه فقط لمقاعد المستشارين، والانضمام لقائمة المستشار يسري عبد الكريم المرشح على رئاسة النادي.

وقال المستشار محمد عبده صالح ، في بيان له موجه للقضاة " على مدى 10 سنوات شرفت بحمل أمانة الدفاع عن مصالحكم دون كلل أو ملل، واشهد الله سبحانه وتعالى انني ما قصرت أو توانيت أو تراجعت يوما في سبيل بلوغ هذا الهدف، ونظرا لقرب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادينا العريق، وكنت قد عقدت العزم على الترشح لمنصب رئاسة النادي، وإزاء تعدد الزملاء المرشحين على منصب الرئاسة واعلاء للقيم القضائية السامية التي توارثناها عن شيوخنا الاجلاء ولما تقتضيه مصلحة القضاء وتلبية لمطالب القضاة والذود عنهم آثرت أن استمر مرشحا عن المستشارين إيمانا مني بأن العطاء لا يتوقف على منصب أو موقع دون غيره وحتى تأتي نتيجة الانتخابات على منصب رئاسة مجلس إدارة النادي معبرة تعبيرا صادقا وأمينا عن امال وطموحات الزملاء".

Advertisements

وختم المستشار محمد عبده صالح ، بيانه بتمنى التوفيق لجميع زملائه من القضاة مضيفا" رأيت ان انضم إلى أخي الأكبر وزميلي المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف لنستكمل معا الرسالة في خدمة القضاء والقضاة ".