شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر قائمة المستشار محمد عبد المحسن فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، الانتخابات على رأس قائمة كاملة تتضمن كلا من:

مقعد المتقاعدين : المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

مقاعد المستشارين: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الاستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف.

مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة: حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة، أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاء جمال الدين قاضى.

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مقاعد النيابة العامة.. أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبد الجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

وأغلق باب تلقى طلبات الترشح فى الخامسة مساء اليوم

وتقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.