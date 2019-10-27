شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الموازنة بالإتحاد الأوروبى يدعو لقطع أموال اللاجئين السوريين عن تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مفوض الموازنة بالإتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر ، الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى ، لتخفيض مدفوعاته الإنسانية إلى تركيا لرعاية اللاجئين السوريين، لأن تركيا تخطط لإعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" التي تحاول حاليا إنشاؤها في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الكردي في شمال سوريا.

وكان أردوغان هدد فى تصريحات صحفية سابقة باغراق أوروبا باللاجئين حال استمرار المواقف الرافضة للعدوان التركى على سوريا ، وقال أوتينجر، عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل، لصحيفة فيلت آم سونتاج الالمانية، إنه يعتقد أنه "في الشريحة التالية، يجب ألا يدفع الاتحاد الأوروبي مثل هذه المدفوعات العالية لتركيا ، موضحا أن تركيا لن تحتاج إلى نفس القدر من المال لأنها تخطط لإعادة توطين اللاجئين السوريين

وقال المسئول الالماني، أيضا إن العديد من المدارس والمستشفيات والملاجئ قد تم بناؤها بالأموال التي قدمها بالفعل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحاجة المالية لم تعد كبيرة.

وأضاف جونتر أوتينجر ، يتعين علينا في المستقبل تقديم عرض أكبر لدعم دول أخرى مثل الأردن أو لبنان". وتابع "من المنطقي إعطاء الناس مسكن دائما وتمويل الكرامة الإنسانية، بدلا من منحهم أي خيار آخر سوى المجيء إلينا. أي مكان للعيش في تركيا أو الأردن أقل خطورة من الرحلة إلى برلين وأرخص ، مضيفا إن الاتحاد الأوروبي دفع 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار) لمساعدة منظمات اللاجئين في تركيا منذ عام 2016.

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