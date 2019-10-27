شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة يكشف كيفية الحكم على مدى تقدم أو تخلف أي مجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الحكم على تقدم أو تخلف أي مجتمع هو قياس مدى تغلغل الفكر الأسطوري والفكر العقلاني في المجتمع، حيث إن المسار الحضاري العام بدأ بفكر أسطوري مع محاولة لفهم الواقع بطريقة عقلانية، ومن خلال الصراع الفكر الاسطوري والعقلاني بدأ الاسطوري يتراجع والعقلاني يتقدم.

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نُطق فكرا»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه إذا كان الفكر الأسطوري متغلغل في أي مجتمع عن الفكر العقلاني فإن هذا المجتمع متخلف، موضحًا أن المجتمع المصري للأسف يتغلغل فيه التخلف عن التقدم، والمسؤول عن ذلك هما النخبة.

وتابع: «هناك قوتين في أي مجتمع، النخبة من جه، والجماهير من جهة أخرى، مسؤولية النخبة أنها ترتقي بالجماهير إلى مستوى العقلاني، لما النخبة بقى تتراجع يصبح من الميؤس منه توعيه الجماهير، ويتخلف النخبة والجماهير معا».