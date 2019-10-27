شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر فرغلي: البغدادي صناعة أمريكية ومقتله ضربة لتنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الراحل صنعته الطائفية في العراق والاحتلال الأمريكي وتواجده في سجن بوكا، موضحًا أن أسامة بن لادن مر بنفس ظروف البغدادي في ظل أفكار وهابية مترسخة في المنطقة.

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أمريكا والغرب كانوا يريدون وجود تلك التنظيمات للقضاء على الاتحاد السوفيتي والقضاء على الجيش العراقي المتماسك، لافتًا إلى أن البغدادي كان مجرد رمزًا شرعيًا فكريًا داخل تنظيم داعش.

وأوضح أن مقتل البغدادي يمثل ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي.