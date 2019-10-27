شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استقبلنا 3348 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، استقبال 3348 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، منهم 296 طلبا مستوفى للشروط، مشيرا إلى أنه جارٍ استيفاء باقي الأوراق واستقبال طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المختلفة، بالتعاون مع لجان تلقى الطلبات على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأحد، إن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

من جهته، أوضح المهندس خالد طه، مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، أن أعلى المراكز في طلبات التصالح حتى الآن هو مركز بنى مزار بإجمالي 622 طلبا، ثم مركز مغاغة 526 طلبا، يليه مركز أبوقرقاص بـ426 طلبا للتصالح، وجارٍ حصر الطلبات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.