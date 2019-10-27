شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح توسعة قسمي الكلى والحضانات في مستشفى دكرنس العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، الأحد، أعمال توسعة وتطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه مقدمة من جمعية الأورمان.

وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي، ووجه مدير المستشفى بتقسيم غرفة الغسيل إلى قسمين: قسم للرجال وآخر للسيدات، والفصل بينهما، كما تفقد قسم حضانات الأطفال، وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين على العمل داخل المستشفى.

وأكد المحافظ أن «النجاح ليس بتوفير الأجهزة الطبية الحديثة فقط، بل بطاقم العمل داخل الأقسام من أطباء وتمريض من ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة»، وشدد على ضرورة تدريبهم على أعلى مستوى طبقا للأساليب الطبية الحديثة.

Advertisements

وأشاد المحافظ بجودة الأداء ومستوى الطعام خلال جولة بمطعم المستشفى، وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس مستوى الأداء من أجل المرضى.

وعرض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، مراحل العمل والتطوير داخل قسمي الحضانات والغسيل الكلوي، مؤكدًا الانتهاء من أعمال تطوير كافة البنية التحتية والتوسعة وإضافة 20 حضانة جديدة ليرتفع عدد الحضانات إلى 35 حضانة بمشتملاتهم، وتوريد 3 أجهزة تنفس صناعي، و3 سباب، و20 جهاز مضخة محاليل، وتوريد 8 تكييفات بقسم الحضانات.

وقال «مكي»: «تم تركيب وتشغيل محطة معالجة مياه جديدة بقسم الكلى ليصبح بالقسم محطتي معالجة مياه، والانتهاء من أعمال تطوير كافة البنية التحتية للجناح الأول بقسم الكلى وتوسعته وتركيب شبكة الغازات به، وتم إضافة 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة ليرتفع إجمالي عدد الماكينات بالقسم إلى 48 ماكينة، وتم رفع القدرة الاستيعابية بالقسم من 170 مريضا إلى 250 مريضا، وتوريد 8 تكييفات و16 سرير غسيل كلوى».

حضر الافتتاح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيات الأورمان بالقاهرة، والدكتور على عبدالكريم، وكيل مديرية الصحة، والدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعبدالخالق عبدالعظيم، مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية، وعلي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمهندسة سهير نعيم، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية.

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

محافظ الدقهلية يفتتح وحدة للغسيل الكلوي وحضانة بالدقهلية‎

[image:9:center]