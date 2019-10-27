شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية بعد انتهاء موجة الطقس السيئ: «لن نترك أهالينا المتضررين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أننا لن نترك أهالينا المتضررين من تراكمات الأمطار الغزيرة بالعزب والمناطق النائية، ونعلم جيدا أن الإسكندرية ليست طريق الكورنيش.

وأوضح أن نجاح منظومة الاستعدادات لأجواء الطقس السيئة والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الإسكندرية ستبقى منقوصة حتى نعالج كافة المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين في العزب والمناطق النائية بالمحافظة.

جاء ذلك عقب قيام محافظ الإسكندرية، اليوم، الأحد، بحشد جميع الأجهزة التنفيذية، والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني، والنزول إلى تلك المناطق المتضررة لحصر خسائر المتضررين لحل جميع مشاكلهم على أرض الواقع.

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كانت البداية بقيام محافظ الإسكندرية، عصر الأحد، بجولة تفقدية لمنطقة نادي الصيد والشوارع المحيطة بها بنطاق حى وسط، لحصر خسائر المتضررين بها، والوقوف على جميع الاحتياجات اللازمة للأهالي بالمنطقة.

جاءت الجولة بتواجد المجتمع المدني من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، وبحضور اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم حصر شامل لجميع الأسر المتضررة بمنطقة عزبة نادي الصيد والبالغ عددها حوالي 35 أسرة، مشيرا إلى أن الحصر جاء بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.

وأكد «قنصوه» أنه تم وضع آليات للبدء في تقديم وتوفير الاحتياجات اللازمة للأهالي المتضررين بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى جميع الاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها أهالي عزبة الصيد، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة المجتمع المدني يعملون جميعا لحل مشكلاتهم في أسرع وقت.