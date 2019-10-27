شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين»: أعددنا نموذجًا لـ«تقارير التصالح» غير قابلة للتزوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين تفاصيل مشاركة النقابة في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في أوائل العام الحالي، وصدرت لائحته التنفيذية في ٨ يوليو الماضي، ويتم العمل بها لمدة ٦ شهور.

وأكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمتحدث باسم لجنة التصالح، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هناك شائعات واتهامات للنقابة بتحصيل مبالغ كبيرة، مشيرة إلى أن النقابة شكلت لجنة مركزية للقيام بدروها المحدد في اللائحة، كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، واجتمعت يوم ١٣ /٧، وأن اللجنة مكونة من ١٠ اعضاء ٥ رؤساء نقابات فرعية و٤ رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون وأمين صندوق النقابة.

وأضاف أن رئيس اللجنة هو الدكتور مهندس هشام سعودى، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، ومقرر اللجنة الدكتور شبل ضحا، والأعضاء هم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة، والمهندس هشام والى، رئيس نقابة الفيوم، والمهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة الجيزة، والمهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة مدني، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة عمارة، والمهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة كهرباء، والدكتور مهندس حاتم صابر، رئيس شعبة ميكانيكا.

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وأكد «شفيق» أن تحديد اللائحة لدور النقابة باعتبارها استشاري الدولة في مجال تخصصها، يعتبر اهتمام جيد من الدولة بالنقابة وحرصا منها على إشراكها في تنفيذ القانون، وتم تشكيل لجان بمعرفة النقابة الفرعية لمتابعة التطبيق في المحافظات.

وتابع: «اللجنة درست اللائحة، وأخطرنا وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، بشأن اللجان الفرعية المشكلة بالنقابات، ونموذج تقرير السلامة الإنشائية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكتب الاستشاري، وهذا النموذج هو خاص فقط بقانون التصالح».

واسترسل: «النقابة أعدت نموذج مؤمن لتقرير السلامة الإنشائية الخاص بقانون التصالح، يتم من خلاله تفريغ محتويات التقرير الهندسي المقدم من المكتب الاستشاري، ويشمل التقرير علامة مائية، وبار كود، ورقم مسلسل، وعلامة مموهة، وتم تنفيذه في جهة سيادية حتى يكون غير قابل للتزوير أو التلاعب.

وشدد شفيق على أنه يصعب تزوير هذا النموذج، وتم تسليمه بأعداد مسلسلة للنقابات الفرعية، وكميات محددة، وأن محاولات التزوير تكون باستخدام نموذج مخالف، للذي أخطرنا به الجهات الإدارية، ويتم كشف هذه الحالات وإبلاغ الأجهزة والمحافظات بتلك الحالات، وكذلك إخطار النقابة العامة.

وصرح «شفيق» بأن سعر النموذج الصادر من نقابة المهندسين 50 جنيها، وتحصل النقابة قيمة التقرير عبارة عن المساحة المخالفة في قيمة متر المخالفة في ١.٥ بالألف حتى ٦ أدوار، و٣ بالألف، لما يزيد عن ٦ أدوار، حسب المنطقة المقام فيها المبنى المخالف، ففي القاهرة الكبرى والاسكندرية يقدر المتر المخالف بـ٨٠٠ جنيه، وفي عواصم ومدن المحافظات ٥٠٠ جنيه، وفي القرى ٢٠٠ جنيه، وتم تحديد حد أدنى للمبالغ المحصلة عن تقرير السلامة الإنشائية، لتكون ألف جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و٨٠٠ جنيه للمدن وعواصم المحافظات، و٥٠٠ للقرى الريفية.