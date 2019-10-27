شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين العرب» يوصي بطرد السفراء الأتراك من الدول العربية ومقاطعة بضائع أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، في ختام مؤتمر «لا للعدوان التركي على سوريا»، الاعتداء التركي على الأراضي السورية، باعتباره عدوانا صارخا على دولة عربية ذات سيادة وخرقا لمبادئ، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بالحفاظ على وحدة استقلال الدول.

وعقد المكتب الدائم الطارئ جلسته الأولى لتتأجل لجلسة صباح اليوم لاستكمال النصاب إعمالا للنظام الأساسي، والنظام الداخلي للاتحاد، وشارك جميع أعضاء المكتب الدائم في المناقشات والمداولات، التي انتهت لإدانة العدوان، ودعم المكتب لسوريا في دفاعها المشروع عن أراضيها في مواجهة هذا العدوان، موجها التحية للجيش السوري، وقيادته للانتصار على الإرهاب، ودعا الجامعة العربية بإعادة الجمهورية العربية السورية لمقعدها بمجلس الجامعة العربية، لتمارس دورها الطبيعي في مواجهة التحديات الخارجية التي تتعرض لها الأمة العربية، وطالبها بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبدء فورا في تشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع عن الدول الأعضاء في مواجهة العدوان الأجنبي، تأكيدا لوحدة هذه الأمة وحفاظا على استقلالها ووجودها.

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وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية لا تحتمل اللبس أو التأويل، مخالفة لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وكل القرارات الدولية ذات الصلة، وأن هذا العدوان التركي يلزم كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التصدي له بكافة الوسائل بما فيها تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبا الدول العربية ودول العالم المحبة للسلام، بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع تركيا، وطرد السفراء الأتراك من العواصم العربية حتى جلاء القوات التركية من الشمال السوري.

وأدان المكتب الدائم كل المحاولات التي تمارسها تركيا وحلفائها في دعم الجماعات الإرهابية بالأموال والتسليح وفتح الحدود التركية أمامهم لاختراق الحدود السورية للقيام بالعمليات الإرهابية، تنفيذا للأجندة الصهيونية الأمريكية، مطالبا بمقاطعة البضائع التركية ووقف كافة الرحلات السياحية وغيرها لتركيا، ووقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات التركية.

ودعا لمقاضاة تركيا ورئيسها أمام المحاكم الدولية الوطنية التي تعتمد نظام الولاية القضائية الدولية، لإدانتها على عدوانها المستمر على سورية منذ عام 2012 وحتى الآن، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا، والعمل على تحريك دعوى أخرى بحق الرئيس التركي أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها ضد سورية، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب السوري، وطالب جميع الدول العربية طرد جميع القواعد العسكرية الأجنبية وخاصة قواعد ومكاتب حلف الناتو، كما دعا كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، والعمل معها على تنظيم مؤتمر دولي لفضح العدوان التركي في حدود القانوني الدولي والمواثيق الدولية.

كما طالب منظمة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، والمطالبة بالتصدي له بشتى السبل الدبلوماسية والقانونية، شاجبا أي نظام عربي أو دولي وافق على الغزو التركي على الأراضي.