شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في معبدفيله بأسوان فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئاسة سهير عبدالقادر، وذلك احتفالا بإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

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ومن المقرر -بحسب بيان الأحد- أن يتضمن برنامج الحفل موكب نيلي للفرق المشاركة، وعروض استعراضية بالمعبد، وكذلك تكريمات لشخصيات ورموز ممن لهم اسهام في الجوانب الثقافية والفنية والمجتمعية، جيث تشهد الدورة الرابعة تكريم أسماء من أبناء أسوان أو ممن لهم تأثير على الحياة في أسوان، منهم مؤسسة مجدي يعقوب، لبني عبدالعزيز، اسم الراحل حسن فخر الدين، فرقة بلاك تيما وغيرها.

ويقام الافتتاح بحضور كل من النجمه لبنى عبدالعزيز، محمود قابيل، رانيا فريد شوقي، أمير صلاح، إلى جانب نخبه من الفنانين.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصيني تستمر حتى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان، تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة.