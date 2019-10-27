«مصر للطيران» تعلن بدء تشغيل طائرة الأحلام لرحلات «القاهرة/ نيويورك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت مصر للطيران اعتبارًا من اليوم، الأحد، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك بطائرة الأحلام من طراز B787-9Dreamliner والتي تملك منها حاليا ٦ طائرات من هذا الطراز الجديد المزود بأعلى مستويات الرفاهية.

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